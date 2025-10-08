صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب حکومت کا سرپلس اساتذہ کیخلاف کارروائی کا فیصلہ

  • ملتان
اپلائی نہ کرنے والے اساتذہ کا ڈیٹا طلب، سخت کارروائی کا عندیہ دے دیا گیا

ملتان (خصوصی رپورٹر)پنجاب حکومت نے ٹرانسفر راونڈ میں درخواست نہ دینے والے سرپلس اساتذہ کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کر لیا ہے ۔ محکمہ سکول ایجوکیشن نے ایجوکیشن اتھارٹیز سے پہلے اور دوسرے مرحلے میں اپلائی نہ کرنے والے سرپلس اساتذہ کا تفصیلی ڈیٹا فوری طور پر طلب کر لیا ہے ۔ سرپلس اساتذہ کو ہر صورت کم سٹاف والے سکولوں میں تعینات کیا جائے گا۔ متعلقہ اتھارٹیز کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ایسے تمام اساتذہ کی فہرست فراہم کریں جنہوں نے ٹرانسفر کیلئے درخواست نہیں دی یا کسی سکول کے لیے منتخب نہیں ہوئے ۔محکمہ نے خبردار کیا ہے کہ جن اضلاع کی اتھارٹیز مطلوبہ ڈیٹا فراہم کرنے میں تاخیر کریں گی، ان کیخلاف بھی سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ 

 

