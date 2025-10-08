صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایئرپورٹ روڈ کیلئے سٹی ٹریفک پولیس کا نیا پلان جاری

  • ملتان
ایئرپورٹ روڈ کیلئے سٹی ٹریفک پولیس کا نیا پلان جاری

ملتان (کرائم رپورٹر) سٹی ٹریفک پولیس ملتان نے ملتان انٹرنیشنل ایئرپورٹ جانے والی ٹریفک کیلئے نیا ٹریفک مینجمنٹ پلان ترتیب دے دیا ہے ۔ پلان کے مطابق ٹینک چوک سے ایئرپورٹ روڈ کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔۔۔

 جمیل آباد ٹینک چوک سے ایئرپورٹ جانے والے روڈ یوزرز کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ سڑک کی مغربی سائیڈ استعمال کریں، جبکہ واپسی پر بھی یہی راستہ اپنائیں۔ اسی طرح جمیل آباد ٹینک چوک سے کینٹ ایریا کی جانب جانے والے شہری سڑک کی مشرقی سائیڈ استعمال کریں گے اور واپسی پر بھی اسی راستے سے آئیں گے ۔کینٹ کی سمت سے ایئرپورٹ آنے والے شہریوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ٹینک چوک سے ٹرن لے کر مغربی سائیڈ والی سڑک استعمال کریں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

آٹا مہنگا فروخت،سرکاری قیمتوں کا نفاذ چیلنج بن گیا

عالمی یوم بصارت پرپاکستان انکلوسو آئی ہیلتھ پراجیکٹ کا افتتاح

آر پی او کاپولیس ٹریننگ سکول،سیف سٹی کا دورہ ،پولیس دستے کی سلامی

میونسپل کارپوریشن کے ریٹائر اہلکاروں کے اعزاز میں الوداعی تقریب

بھاگٹانوالہ کی تعمیر و ترقی کے لیے چیمہ خاندان کی خدمات عیاں ہیں ،منیب سلطان چیمہ

پنجا ب حکو مت اپنی ناکامی چھپانے کیلئے محاذ آرائی کررہی ہے ،تسنیم ا حمد قریشی

آج کے کالمز

ایاز امیر
غریب دباؤ مہم زوروں پر
ایاز امیر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
استاد کی عظمت اور سرکاری سکولوں کی حالت
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد صدیقی
برطانوی سامراج اور سرحدی مزاحمت
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
ٹرمپ کا امن منصوبہ اور پالیسی ابہام
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
ترقی آن لائن، عوام آف لائن
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ختمِ نبوت کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر