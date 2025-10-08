ایئرپورٹ روڈ کیلئے سٹی ٹریفک پولیس کا نیا پلان جاری
ملتان (کرائم رپورٹر) سٹی ٹریفک پولیس ملتان نے ملتان انٹرنیشنل ایئرپورٹ جانے والی ٹریفک کیلئے نیا ٹریفک مینجمنٹ پلان ترتیب دے دیا ہے ۔ پلان کے مطابق ٹینک چوک سے ایئرپورٹ روڈ کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔۔۔
جمیل آباد ٹینک چوک سے ایئرپورٹ جانے والے روڈ یوزرز کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ سڑک کی مغربی سائیڈ استعمال کریں، جبکہ واپسی پر بھی یہی راستہ اپنائیں۔ اسی طرح جمیل آباد ٹینک چوک سے کینٹ ایریا کی جانب جانے والے شہری سڑک کی مشرقی سائیڈ استعمال کریں گے اور واپسی پر بھی اسی راستے سے آئیں گے ۔کینٹ کی سمت سے ایئرپورٹ آنے والے شہریوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ٹینک چوک سے ٹرن لے کر مغربی سائیڈ والی سڑک استعمال کریں۔