صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چوری کی موٹرسائیکلیں استعمال کرنے والے دو ملزم گرفتار

  • ملتان
چوری کی موٹرسائیکلیں استعمال کرنے والے دو ملزم گرفتار

ملتان (کرائم رپورٹر)پولیس نے چوری کے مقدمات میں مطلوب موٹرسائیکلیں استعمال کرنے کے الزام میں دو ملزموں کو گرفتار کرلیا۔ تفصیل کے مطابق تھانہ صدر شجاع آباد اور لوہاری گیٹ پولیس نے مشترکہ کارروائی کے۔۔۔

 دوران ناکہ بندی پر مشکوک افراد کو روکا۔ دورانِ چیکنگ ایپ کے ذریعے موٹرسائیکلوں کے نمبرز کی جانچ کی گئی تو پتہ چلا کہ دونوں موٹرسائیکلیں چوری کے مقدمات میں مطلوب ہیں۔پولیس کے مطابق ملزموں کی شناخت افضل اور علی حیدر کے ناموں سے ہوئی، جو مختلف علاقوں میں مشکوک سرگرمیوں میں ملوث پائے گئے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ذہنی صحت کے عالمی دن پر گوجرانوالہ میڈیکل کالج و ٹیچنگ ہسپتال میں شور بیداری واک

پنجاب کالجز فار ویمن میں انٹر کی نئی طالبات کے اعزاز میں تقریبات

سیالکوٹ: ڈی سی کی زیر صدارت اجلاس، صفائی امور کا جائزہ

گیپکو کی آل واپڈا انٹر یونٹ بیڈ منٹن چیمپئن شپ میں دوسری پوزیشن

جماعتِ اسلامی کی قیادت میں غزہ مارچ، فلسطینیوں سے اظہارِ یکجہتی

علی پور چٹھہ:زیرِ تعمیر سیم نالہ وبالِ جان بن گیا، شہریوں کا احتجاج

آج کے کالمز

ایاز امیر
غریب دباؤ مہم زوروں پر
ایاز امیر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
استاد کی عظمت اور سرکاری سکولوں کی حالت
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد صدیقی
برطانوی سامراج اور سرحدی مزاحمت
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
ٹرمپ کا امن منصوبہ اور پالیسی ابہام
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
ترقی آن لائن، عوام آف لائن
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ختمِ نبوت کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر