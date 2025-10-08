چوری کی موٹرسائیکلیں استعمال کرنے والے دو ملزم گرفتار
ملتان (کرائم رپورٹر)پولیس نے چوری کے مقدمات میں مطلوب موٹرسائیکلیں استعمال کرنے کے الزام میں دو ملزموں کو گرفتار کرلیا۔ تفصیل کے مطابق تھانہ صدر شجاع آباد اور لوہاری گیٹ پولیس نے مشترکہ کارروائی کے۔۔۔
دوران ناکہ بندی پر مشکوک افراد کو روکا۔ دورانِ چیکنگ ایپ کے ذریعے موٹرسائیکلوں کے نمبرز کی جانچ کی گئی تو پتہ چلا کہ دونوں موٹرسائیکلیں چوری کے مقدمات میں مطلوب ہیں۔پولیس کے مطابق ملزموں کی شناخت افضل اور علی حیدر کے ناموں سے ہوئی، جو مختلف علاقوں میں مشکوک سرگرمیوں میں ملوث پائے گئے ۔