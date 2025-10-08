صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لڑکی سے مبینہ زیادتی پر ایک شخص کیخلاف مقدمہ

  • ملتان
لڑکی سے مبینہ زیادتی پر ایک شخص کیخلاف مقدمہ

ملتان (کرائم رپورٹر) پولیس نے لڑکی سے مبینہ طور پر زیادتی کرنے کے الزام میں ایک شخص کے خلاف مقدمہ درج کرلیا ہے ۔ تفصیل کے مطابق مخدوم رشید پولیس کو خاتون کوثر پروین نے اطلاع دی کہ۔۔۔

 ملزم محمد نے اس کی بیٹی کو تقریباً پندرہ روز قبل زیادتی کا نشانہ بنایا۔درخواست گزار کے مطابق واقعے کے بعد ملزم متاثرہ لڑکی کو بار بار بلا کر دباؤ ڈالتا رہا اور مختلف بہانوں سے اسے ہراساں کرتا رہا۔ متاثرہ خاندان نے مقامی سطح پر معاملہ حل کرنے کی کوشش کی لیکن کامیابی نہ ملی، جس پر انہوں نے قانونی کارروائی کیلئے پولیس سے رجوع کیا۔

 

