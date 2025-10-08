صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بستی خان والا، بیل کے حملے میں مالک جاں بحق

  • ملتان
بستی خان والا، بیل کے حملے میں مالک جاں بحق

ملتان،سکندرآباد (کرائم رپورٹر،نامہ نگار) بستی خان والا میں بیل کے حملے سے مالک غلام مصطفی جاں بحق ہوگیا۔ تفصیلات کے مطابق 65 سالہ غلام مصطفی اپنی گائے اور بیل کو کھیتوں میں چرا رہا تھا کہ اچانک بیل نے اس پر حملہ کردیا۔۔۔۔

بیل نے مسلسل ٹکریں مار کر غلام مصطفی کو شدید زخمی کردیا، جو زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے موقع پر ہی دم توڑ گیا۔واقعہ کے بعد اہلِ علاقہ موقع پر پہنچ گئے اور ایک گھنٹے کی کوشش کے بعد بیل کو قابو کیا۔ اطلاع ملنے پر ریسکیو ٹیم نے موقع پر پہنچ کر غلام مصطفی کی لاش کو سول ہسپتال منتقل کردیا۔

 

