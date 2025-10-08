ڈرگ ایکٹ کی خلاف ورزی پر ایک شخص کیخلاف مقدمہ
ملتان (کرائم رپورٹر)ڈرگ ایکٹ کی خلاف ورزی کے الزام میں پولیس نے ایک شخص کے خلاف مقدمہ درج کرلیا ہے ۔ تفصیل کے مطابق راجہ رام پولیس کو ڈرگ انسپکٹر ڈاکٹر محمد آصف نے تحریری درخواست دی کہ۔۔۔
دورانِ چیکنگ ایک شخص نور سلطان کو ناجائز ادویات استعمال کرتے ہوئے پایا گیا۔ درخواست گزار کے مطابق ملزم کے پاس ایسی ادویات موجود تھیں جن کی فروخت یا استعمال ڈرگ ایکٹ کے تحت ممنوع ہے ۔ پولیس نے ملزم نور سلطان کے خلاف ڈرگ ایکٹ کی متعلقہ دفعات کے تحت مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے ۔