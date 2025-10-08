صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اوور لوڈنگ ، اوور چارجنگ پر ٹرانسپورٹر زکیخلاف کارروائی کا حکم

  • ملتان
کم عمر اور بغیر لائسنس ڈرائیورز کے خلاف بلا امتیاز ایکشن لیا جائے :مظہر الاسلام

 خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) ڈی ایس پی ٹریفک مظہر الاسلام کی زیرِ صدارت ایک اہم اجلاس منعقد ہوا جس میں ٹریفک پولیس کے افسران و ملازمین کو خصوصی بریفنگ دی گئی۔ اجلاس میں موٹر سائیکل سواروں کے لیے ہیلمٹ کے لازمی استعمال، ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر سخت کارروائی، گاڑیوں میں اوور لوڈنگ کے خاتمے اور اوور چارجنگ کرنے والے ٹرانسپورٹرز کے خلاف قانونی کاروائی پر زور دیا گیا۔ ڈی ایس پی مظہر الاسلام نے کہا کہ کم عمر اور بغیر لائسنس ڈرائیورز کے خلاف بلا امتیاز ایکشن لیا جائے تاکہ حادثات میں کمی آئے اور معاشرتی نظم و ضبط قائم رہے ۔ انہوں نے افسران کو ہدایت کی کہ عوام الناس کے ساتھ خوش اخلاقی اور تعاون پر مبنی رویہ اختیار کیا جائے ۔ اجلاس میں شرکاء نے تمام ہدایات پر عملدرآمد یقینی بنانے کا عزم کیا تاکہ ضلع خانیوال میں ٹریفک کے نظام کو مؤثر اور محفوظ بنایا جا سکے ۔

 

