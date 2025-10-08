صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فتح شاہ میںمبینہ جسم فروشی کے اڈے پر چھاپہ، 5گرفتار

  • ملتان
بورے والا(نمائندہ دنیا ) تھانہ فتح شاہ پولیس نے 47کے بی میں چھاپہ مار کر جسم فروشی کے دھندے میں ملوث پانچ افراد گرفتار کر لیے ۔ تفصیل کے مطابق سب انسپکٹر رحمت علی کی۔۔۔

سربراہی میں ایس ایچ او مہر قیصر منظور کی ہدایت پر آصف منظور لنگڑیال کے مبینہ اڈے پر چھاپہ مارا گیا، مگر مالک اجمل اور اس کا ساتھی فرار ہوگئے ۔ تلاشی کے دوران دو کمروں میں رنگ رلیاں مناتے تین خواتین اور دو مرد برہنہ حالت میں پکڑے گئے ۔ گرفتار افراد کے خلاف مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی شروع کردی گئی۔

 

