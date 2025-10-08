حکومت احسان فراموش اور جمہوریت دشمن ہے ، مہر مظہر رخسار
خانیوال(ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) پاکستان پیپلز پارٹی کے تحصیل جنرل سیکرٹری مہر مظہر رخسار سیال ایڈووکیٹ نے کہا کہ موجودہ حکومت احسان فراموش، شعبدہ باز اور جمہوریت دشمن ہے۔۔۔
چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی اور ان کے بیٹوں کی سکیورٹی واپس لینا سیاسی انتقام کی بدترین مثال ہے ۔ اگر کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آیا تو ذمہ داری حکومت پر ہوگی۔ انہوں نے سیلاب زدہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں کی کمی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی کے کارکن ہمیشہ ظلم و جبر کے خلاف سیسہ پلائی دیوار بنے رہیں گے ۔