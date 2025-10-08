صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حکومت احسان فراموش اور جمہوریت دشمن ہے ، مہر مظہر رخسار

  • ملتان
حکومت احسان فراموش اور جمہوریت دشمن ہے ، مہر مظہر رخسار

خانیوال(ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) پاکستان پیپلز پارٹی کے تحصیل جنرل سیکرٹری مہر مظہر رخسار سیال ایڈووکیٹ نے کہا کہ موجودہ حکومت احسان فراموش، شعبدہ باز اور جمہوریت دشمن ہے۔۔۔

 چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی اور ان کے بیٹوں کی سکیورٹی واپس لینا سیاسی انتقام کی بدترین مثال ہے ۔ اگر کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آیا تو ذمہ داری حکومت پر ہوگی۔ انہوں نے سیلاب زدہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں کی کمی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی کے کارکن ہمیشہ ظلم و جبر کے خلاف سیسہ پلائی دیوار بنے رہیں گے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

آٹا مہنگا فروخت،سرکاری قیمتوں کا نفاذ چیلنج بن گیا

عالمی یوم بصارت پرپاکستان انکلوسو آئی ہیلتھ پراجیکٹ کا افتتاح

آر پی او کاپولیس ٹریننگ سکول،سیف سٹی کا دورہ ،پولیس دستے کی سلامی

میونسپل کارپوریشن کے ریٹائر اہلکاروں کے اعزاز میں الوداعی تقریب

بھاگٹانوالہ کی تعمیر و ترقی کے لیے چیمہ خاندان کی خدمات عیاں ہیں ،منیب سلطان چیمہ

پنجا ب حکو مت اپنی ناکامی چھپانے کیلئے محاذ آرائی کررہی ہے ،تسنیم ا حمد قریشی

آج کے کالمز

ایاز امیر
غریب دباؤ مہم زوروں پر
ایاز امیر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
استاد کی عظمت اور سرکاری سکولوں کی حالت
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد صدیقی
برطانوی سامراج اور سرحدی مزاحمت
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
ٹرمپ کا امن منصوبہ اور پالیسی ابہام
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
ترقی آن لائن، عوام آف لائن
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ختمِ نبوت کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر