پیرا میڈیکل سٹاف صحت نظام میں ریڑھ کی ہڈی ہے :ڈی ایس پی
نوجوان پروفیشنل ڈگریاں حاصل کر کے مستقبل سنوار ،ملک کا وقار بھی بڑھا رہے ہیں
میلسی (نامہ نگار) گورنمنٹ اداروں کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ تعلیمی ادارے بھی ملک کی ترقی، صحت اور تعلیم کے فروغ میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار ڈی ایس پی میلسی چوہدری سعید احمد سیال نے نجی کالج کے سالانہ کنونشن اور تقریب تقسیم انعامات سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ پیرا میڈیکل سٹاف ہسپتالوں میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے ، ان کے بغیر نظام صحت چلانا ناممکن ہے ۔ نوجوان پروفیشنل ڈگریاں حاصل کر کے نہ صرف اپنا مستقبل سنوار رہے ہیں بلکہ ملک کا وقار بھی بڑھا رہے ہیں۔ ڈی ایس پی نے کہا کہ منشیات ایک لعنت ہے ، ڈی پی او وہاڑی محمد افضل کی ہدایت پر منشیات فروشوں کے خلاف سخت کارروائی جاری ہے ۔ اس موقع پر سید عزیزاللہ شاہ طاہر نے کہا کہ پیرا میڈیکل سٹاف کو اعلیٰ اخلاق اور خدمت کے جذبے سے سرشار ہونا چاہیے ۔ تقریب میں ڈاکٹر نوید اقبال کھنڈ، ڈاکٹر ناصر عثمانی، مہر محمد جاوید، ناصر چوہدری، راؤ محمد فرمان اور صادق مرزا کو شیلڈز پیش کی گئیں۔ طلبا و طالبات نے منشیات کے نقصانات پر ڈرامہ اور ملی نغمے پیش کیے ۔