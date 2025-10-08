صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شیخ فاضل پولیس نے ذیشان کے قتل کے دو ملزمان گرفتار کر لیے

  • ملتان
بورے والا(نمائندہ دنیا، سٹی رپورٹر) پولیس تھانہ شیخ فاضل نے پیشہ وارانہ مہارت سے نواحی گاؤں 120 ای بی میں 25 سالہ ذیشان کے قتل کا معمہ حل کر لیا۔ گذشتہ ماہ 25 ستمبر کو دو مسلح افراد نے مقتول کو مال مویشی کے احاطے میں فائرنگ کر کے ہلاک کیا تھا۔۔۔

 ایس ڈی پی او رانا عمران ٹیپو کی نگرانی میں خصوصی ٹیم نے جدید تفتیشی تکنیک استعمال کرتے ہوئے 10 روز کی محنت کے بعد دونوں ملزمان کو گرفتار کیا۔ گرفتار ملزمان نے ویزا کے پیسوں کے تنازع پر قتل کا اعتراف کیا۔ ڈی پی او محمد افضل نے انصاف کی فراہمی یقینی بنانے کا عزم ظاہر کیا۔

 

