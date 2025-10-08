وہاڑی میں انسدادِ پولیو ٹیموں کی ٹریننگ کا سلسلہ جاری
محکمہ صحت کی نگرانی میں ٹیموں کو پولیو قطرے پلانے کی تربیت دی گئی
وہاڑی ( خبرنگار) محکمہ صحت کے زیر اہتمام انسدادِ پولیو مہم کی کامیاب تکمیل کو یقینی بنانے کے لیے یونین کونسل سطح پر پولیو ٹیموں کی ٹریننگ کا سلسلہ جاری ہے ۔ ڈی ڈی ایچ او ڈاکٹر یوسف شہزاد کی نگرانی میں یونین کونسل نمبر 19، گورنمنٹ بوائز ہائی سکول 155 ڈبلیو بی میں ٹریننگ سیشن منعقد ہوا، جس میں فوکل پرسن ای پی آئی فضل دین نے پولیو کے قطرے پلانے کے طریقے ، والدین سے مؤثر رابطہ، حفاظتی تدابیر اور ریکارڈ مرتب کرنے کے طریقوں سے آگاہ کیا۔ ڈی ڈی ایچ او نے کہا کہ ٹیموں کی کارکردگی بہتر بنانے اور مہم کے دوران چیلنجز سے نمٹنے کے لیے یہ ٹریننگ ضروری ہے ۔ ٹریننگ کے اختتام پر فرنٹ لائن ورکرز کا ٹیسٹ بھی لیا گیا اور بہترین کارکردگی دکھانے والی ٹیموں کی حوصلہ افزائی کی گئی، تاکہ ہر بچے تک ویکسین کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے ۔