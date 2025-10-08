صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وہاڑی میں انسدادِ پولیو ٹیموں کی ٹریننگ کا سلسلہ جاری

  • ملتان
وہاڑی میں انسدادِ پولیو ٹیموں کی ٹریننگ کا سلسلہ جاری

محکمہ صحت کی نگرانی میں ٹیموں کو پولیو قطرے پلانے کی تربیت دی گئی

 وہاڑی ( خبرنگار) محکمہ صحت کے زیر اہتمام انسدادِ پولیو مہم کی کامیاب تکمیل کو یقینی بنانے کے لیے یونین کونسل سطح پر پولیو ٹیموں کی ٹریننگ کا سلسلہ جاری ہے ۔ ڈی ڈی ایچ او ڈاکٹر یوسف شہزاد کی نگرانی میں یونین کونسل نمبر 19، گورنمنٹ بوائز ہائی سکول 155 ڈبلیو بی میں ٹریننگ سیشن منعقد ہوا، جس میں فوکل پرسن ای پی آئی فضل دین نے پولیو کے قطرے پلانے کے طریقے ، والدین سے مؤثر رابطہ، حفاظتی تدابیر اور ریکارڈ مرتب کرنے کے طریقوں سے آگاہ کیا۔ ڈی ڈی ایچ او نے کہا کہ ٹیموں کی کارکردگی بہتر بنانے اور مہم کے دوران چیلنجز سے نمٹنے کے لیے یہ ٹریننگ ضروری ہے ۔ ٹریننگ کے اختتام پر فرنٹ لائن ورکرز کا ٹیسٹ بھی لیا گیا اور بہترین کارکردگی دکھانے والی ٹیموں کی حوصلہ افزائی کی گئی، تاکہ ہر بچے تک ویکسین کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ذہنی صحت کے عالمی دن پر گوجرانوالہ میڈیکل کالج و ٹیچنگ ہسپتال میں شور بیداری واک

پنجاب کالجز فار ویمن میں انٹر کی نئی طالبات کے اعزاز میں تقریبات

سیالکوٹ: ڈی سی کی زیر صدارت اجلاس، صفائی امور کا جائزہ

گیپکو کی آل واپڈا انٹر یونٹ بیڈ منٹن چیمپئن شپ میں دوسری پوزیشن

جماعتِ اسلامی کی قیادت میں غزہ مارچ، فلسطینیوں سے اظہارِ یکجہتی

علی پور چٹھہ:زیرِ تعمیر سیم نالہ وبالِ جان بن گیا، شہریوں کا احتجاج

آج کے کالمز

ایاز امیر
غریب دباؤ مہم زوروں پر
ایاز امیر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
استاد کی عظمت اور سرکاری سکولوں کی حالت
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد صدیقی
برطانوی سامراج اور سرحدی مزاحمت
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
ٹرمپ کا امن منصوبہ اور پالیسی ابہام
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
ترقی آن لائن، عوام آف لائن
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ختمِ نبوت کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر