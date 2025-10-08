تنخواہوں میں کٹوتی،ستھرا پنجاب ورکز کا احتجاج
غوثیہ چوک عبدالحکیم میں سڑک بلاک، سپروائزرز کی دھمکی پر احتجاج ختم
عبدالحکیم (نامہ نگار، سٹی رپورٹر) غوثیہ چوک میں ستھرا پنجاب ورکز نے تنخواہوں میں مبینہ ناجائز کٹوتی کے خلاف احتجاج کیا۔ مظاہرین نے رکشے کھڑے کرکے سڑک بلاک کردی۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں مکمل تنخواہیں ادا نہیں کی جارہیں بلکہ فی ورکر 5 سے 7 ہزار روپے ماہانہ کٹوتی کی جارہی ہے ۔ سپروائزرز موقع پر پہنچے اور نوکری سے نکال دینے کی دھمکی دے کر احتجاج ختم کروایا۔ مظاہرین نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، کمشنر ملتان اور ڈپٹی کمشنر خانیوال سے نوٹس لینے اور کٹوتی ختم کرنے کا مطالبہ کیا ۔