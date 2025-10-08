صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تنخواہوں میں کٹوتی،ستھرا پنجاب ورکز کا احتجاج

  • ملتان
تنخواہوں میں کٹوتی،ستھرا پنجاب ورکز کا احتجاج

غوثیہ چوک عبدالحکیم میں سڑک بلاک، سپروائزرز کی دھمکی پر احتجاج ختم

عبدالحکیم (نامہ نگار، سٹی رپورٹر) غوثیہ چوک میں ستھرا پنجاب ورکز نے تنخواہوں میں مبینہ ناجائز کٹوتی کے خلاف احتجاج کیا۔ مظاہرین نے رکشے کھڑے کرکے سڑک بلاک کردی۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں مکمل تنخواہیں ادا نہیں کی جارہیں بلکہ فی ورکر 5 سے 7 ہزار روپے ماہانہ کٹوتی کی جارہی ہے ۔ سپروائزرز موقع پر پہنچے اور نوکری سے نکال دینے کی دھمکی دے کر احتجاج ختم کروایا۔ مظاہرین نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، کمشنر ملتان اور ڈپٹی کمشنر خانیوال سے نوٹس لینے اور کٹوتی ختم کرنے کا مطالبہ کیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

چیئرمین سی ڈی اے سے ایم ڈی اوپی ایف کی ملاقات

آئی جی اسلام آباد کی کھلی کچہری،شہریوں،پولیس کے مسائل سنے

پاکستان اوراردن کااقتصادی تعاون کے فروغ پر اتفاق

ن لیگ خواتین کو سیاسی طورپر بااختیار بناناچاہتی:شازیہ رضوان

الخدمت فاؤنڈیشن،غزہ میں 7ارب 90کروڑ خرچ:حفیظ الرحمن

تھانہ میں ہر شہری کو عزت سے سنا جائے :آرپی او راولپنڈی

آج کے کالمز

ایاز امیر
غریب دباؤ مہم زوروں پر
ایاز امیر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
استاد کی عظمت اور سرکاری سکولوں کی حالت
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد صدیقی
برطانوی سامراج اور سرحدی مزاحمت
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
ٹرمپ کا امن منصوبہ اور پالیسی ابہام
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
ترقی آن لائن، عوام آف لائن
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ختمِ نبوت کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر