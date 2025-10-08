صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بورے والا میں جماعت اسلامی کے زیر اہتمام غزہ مارچ

  • ملتان
وہاڑی، بورے والا (نمائندہ خصوصی، سٹی رپورٹر) جماعت اسلامی کے زیر اہتمام بورے والا میں غزہ مارچ کا انعقاد کیا گیا، جس میں کارکنان اور شہریوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔۔۔

 مارچ فوارہ چوک سے شروع ہو کر مختلف بازاروں سے ہوتا ہوا پریس کلب کالج روڈ پر اختتام پذیر ہوا۔ ریلی کی قیادت امیر جماعت اسلامی بورے والا حافظ محمد یاسر وحید نے کی، جبکہ ساوتھ پنجاب کے ڈپٹی سیکرٹری ولید ناصر، صدر الخدمت فاؤنڈیشن عطاالرحمان مناء، جماعت اسلامی یوتھ کے سینئر نائب صدر امیر حمزہ اور دیگر رہنماؤں نے خطاب کیا۔ 

 

