اسرائیلی ظلم کیخلاف انجمنِ تاجران اور جماعتِ اسلامی کی ریلیاں
عالمی برادری فلسطین میں اسرائیلی ظلم و بربریت رکوائے : رہنمائوں کا خطاب
مظفرگڑھ (سٹی رپورٹر )فلسطین میں اسرائیلی ظلم و بربریت کے خلاف انجمنِ تاجران اور جماعتِ اسلامی کی جانب سے احتجاجی ریلیاں نکالی گئیں اور مشترکہ احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، انجمنِ تاجران اور جماعتِ اسلامی کی جانب سے مظفرگڑھ پریس کلب کے باہر ایک مشترکہ احتجاجی مظاہرہ بھی کیا گیا۔ مظاہرین نے فلسطین کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف شدید نعرہ بازی بھی کی۔ خطاب کرتے ہوئے انجمنِ تاجران کے عہدیداران سید امیر حسن، عامر سلیم شیخ، ملک جاوید اختر، شان شیخ اور جماعتِ اسلامی کے رہنما رانا عمر دراز فاروقی، پروفیسر افتخار ہاشمی، رانا محمد افضل، حافظ محمد بشیر و دیگر کا کہنا تھا کہ اسرائیلی افواج کا معصوم فلسطینیوں پر ظلم ناقابلِ برداشت اور افسوسناک ہے ۔ عالمی برادری فلسطین میں اسرائیلی ظلم و بربریت رکوائے ۔