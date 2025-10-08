صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسرائیلی ظلم کیخلاف انجمنِ تاجران اور جماعتِ اسلامی کی ریلیاں

  • ملتان
اسرائیلی ظلم کیخلاف انجمنِ تاجران اور جماعتِ اسلامی کی ریلیاں

عالمی برادری فلسطین میں اسرائیلی ظلم و بربریت رکوائے : رہنمائوں کا خطاب

مظفرگڑھ (سٹی رپورٹر )فلسطین میں اسرائیلی ظلم و بربریت کے خلاف انجمنِ تاجران اور جماعتِ اسلامی کی جانب سے احتجاجی ریلیاں نکالی گئیں اور مشترکہ احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، انجمنِ تاجران اور جماعتِ اسلامی کی جانب سے مظفرگڑھ پریس کلب کے باہر ایک مشترکہ احتجاجی مظاہرہ بھی کیا گیا۔ مظاہرین نے فلسطین کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف شدید نعرہ بازی بھی کی۔ خطاب کرتے ہوئے انجمنِ تاجران کے عہدیداران سید امیر حسن، عامر سلیم شیخ، ملک جاوید اختر، شان شیخ اور جماعتِ اسلامی کے رہنما رانا عمر دراز فاروقی، پروفیسر افتخار ہاشمی، رانا محمد افضل، حافظ محمد بشیر و دیگر کا کہنا تھا کہ اسرائیلی افواج کا معصوم فلسطینیوں پر ظلم ناقابلِ برداشت اور افسوسناک ہے ۔ عالمی برادری فلسطین میں اسرائیلی ظلم و بربریت رکوائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

کمشنر کی پولیو کے خاتمے کے لیے کمیونٹی رابطہ مہم کا آغاز

بلیک میلنگ قبول نہیں،دودھ مہنگا ہوا تو ایکشن ہوگا، حکومت کا انتباہ

رواں سال 1442 غیرقانونی تعمیرات کیخلاف کارروائیاں مکمل

سینٹرل جیل میں خواتین قیدیوں کے لیے مفت طبی کیمپ

مرکزی مسلم لیگ کے تحت شاہراہ قائدین پر غزہ واک

پارکس نجکاری کیس :ہائیکورٹ نے کے ایم سی حکام سے جواب طلب کرلیا

آج کے کالمز

ایاز امیر
غریب دباؤ مہم زوروں پر
ایاز امیر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
استاد کی عظمت اور سرکاری سکولوں کی حالت
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد صدیقی
برطانوی سامراج اور سرحدی مزاحمت
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
ٹرمپ کا امن منصوبہ اور پالیسی ابہام
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
ترقی آن لائن، عوام آف لائن
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ختمِ نبوت کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر