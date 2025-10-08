صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غیر قانونی گیس فلنگ پر دو افراد گرفتار، مقدمات

کوٹ ادو(ڈسٹرکٹ رپورٹر ) پولیس نے غیر قانونی گیس ری فلنگ کرنے والے دو افراد کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے مقدمات درج کرلیے ۔ تفصیل کے مطابق پولیس نے گشت کے۔۔۔

 دوران پیر جگی موڑ پر کارروائی کرتے ہوئے محمد طاہر اور محمد خلیق کو اس وقت گرفتار کیا جب وہ دکانوں پر بغیر حفاظتی اقدامات کے گیس بھر رہے تھے ۔ پولیس نے دونوں کی دکانوں سے چھوٹے سلنڈر قبضہ میں لے لیے ۔ ملزمان نے حفاظتی اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے عوامی جانوں کو خطرے میں ڈالا جس پر ان کے خلاف دفعات 285/286 تعزیراتِ پاکستان کے تحت مقدمات درج کرلیے گئے ۔

 

