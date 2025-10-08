صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خانیوال میں محفل جشن غوث الورٰی کا روح پرور انعقاد

  • ملتان
خانیوال میں محفل جشن غوث الورٰی کا روح پرور انعقاد

خطیب پیر ضیاء المصطفیٰ حقانی اور سجادہ نشین دربار کی شرکت کے ساتھ محفل

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر ، نامہ نگار ) مرکزی جامع مسجد خانیوال میں جشن غوث الورٰی کی محفل منعقد ہوئی، جس میں خطیب ایشیا و یورپ پیر ضیائالمصطفیٰ حقانی اور سجادہ نشین دربار پیر عبدالحکیم میاں عبد الخالق نے خصوصی شرکت کی۔ محفل کی میزبانی مفتی محمد صفدر شاکر رضوی نے کی، جبکہ علما و مشائخ کرام اور صدر مشائخ اتحاد کونسل صاحبزادہ عزیز الرحمن حامدی سمیت دیگر روحانی شخصیات بھی موجود تھیں۔ محفل کا آغاز تلاوت قرآن اور نعت رسول مقبول ؐ سے ہوا۔ پیر ضیائالمصطفیٰ حقانی نے خطاب میں کہا کہ جشن غوث الورٰی رسول ؐ کی ولایت اور سیدنا غوث اعظم کی تعلیمات کی تجدید ہے ، نوجوان قرآن، سیرت اور اولیاء کی حکایات سے دل کو زندہ کریں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں اور والدین و استاد کا احترام کریں۔ سجادہ نشین دربار نے کہا کہ وطن کی سلامتی، قانون کی پاسداری اور باہمی احترام سب کی ذمہ داری ہے ۔ مقررین نے شیخ عبدالقادر جیلانی کی سیرت اور سلسلہ قادریہ کی روحانی خدمات پر روشنی ڈالی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

آٹا مہنگا فروخت،سرکاری قیمتوں کا نفاذ چیلنج بن گیا

عالمی یوم بصارت پرپاکستان انکلوسو آئی ہیلتھ پراجیکٹ کا افتتاح

آر پی او کاپولیس ٹریننگ سکول،سیف سٹی کا دورہ ،پولیس دستے کی سلامی

میونسپل کارپوریشن کے ریٹائر اہلکاروں کے اعزاز میں الوداعی تقریب

بھاگٹانوالہ کی تعمیر و ترقی کے لیے چیمہ خاندان کی خدمات عیاں ہیں ،منیب سلطان چیمہ

پنجا ب حکو مت اپنی ناکامی چھپانے کیلئے محاذ آرائی کررہی ہے ،تسنیم ا حمد قریشی

آج کے کالمز

ایاز امیر
غریب دباؤ مہم زوروں پر
ایاز امیر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
استاد کی عظمت اور سرکاری سکولوں کی حالت
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد صدیقی
برطانوی سامراج اور سرحدی مزاحمت
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
ٹرمپ کا امن منصوبہ اور پالیسی ابہام
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
ترقی آن لائن، عوام آف لائن
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ختمِ نبوت کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر