خانیوال میں محفل جشن غوث الورٰی کا روح پرور انعقاد
خطیب پیر ضیاء المصطفیٰ حقانی اور سجادہ نشین دربار کی شرکت کے ساتھ محفل
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر ، نامہ نگار ) مرکزی جامع مسجد خانیوال میں جشن غوث الورٰی کی محفل منعقد ہوئی، جس میں خطیب ایشیا و یورپ پیر ضیائالمصطفیٰ حقانی اور سجادہ نشین دربار پیر عبدالحکیم میاں عبد الخالق نے خصوصی شرکت کی۔ محفل کی میزبانی مفتی محمد صفدر شاکر رضوی نے کی، جبکہ علما و مشائخ کرام اور صدر مشائخ اتحاد کونسل صاحبزادہ عزیز الرحمن حامدی سمیت دیگر روحانی شخصیات بھی موجود تھیں۔ محفل کا آغاز تلاوت قرآن اور نعت رسول مقبول ؐ سے ہوا۔ پیر ضیائالمصطفیٰ حقانی نے خطاب میں کہا کہ جشن غوث الورٰی رسول ؐ کی ولایت اور سیدنا غوث اعظم کی تعلیمات کی تجدید ہے ، نوجوان قرآن، سیرت اور اولیاء کی حکایات سے دل کو زندہ کریں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں اور والدین و استاد کا احترام کریں۔ سجادہ نشین دربار نے کہا کہ وطن کی سلامتی، قانون کی پاسداری اور باہمی احترام سب کی ذمہ داری ہے ۔ مقررین نے شیخ عبدالقادر جیلانی کی سیرت اور سلسلہ قادریہ کی روحانی خدمات پر روشنی ڈالی۔