وہاڑی میں زرعی ادویات کے ڈیلرز کے تربیتی کورس کا اعلان

  • ملتان
45واں تربیتی کورس لائسنس حصول کے لیے نومبر سے مختلف دفاتر میں ہوگا

 وہاڑی ( خبرنگار) محکمہ پیسٹ وارننگ اینڈ کوالٹی کنٹرول آف پیسٹی سائیڈز نے ضلع وہاڑی میں 45واں تربیتی کورس برائے حصول لائسنس زرعی ادویات کا شیڈول جاری کر دیا ہے ۔ کورس 10 نومبر سے شروع ہوگا اور درخواستیں 6 اکتوبر سے 7 نومبر 2025 تک ڈائریکٹر زراعت آفس (پی پی) ریڈک وہاڑی میں جمع کرائی جا سکتی ہیں۔ امیدواران درخواست فارم، اصل میٹرک سند، شناختی کارڈ، پرانا لائسنس/ٹریننگ سرٹیفیکیٹ اور تازہ رنگین تصاویر کے ساتھ کورس میں داخلہ لے سکتے ہیں۔ ٹریننگ فیس نئے لائسنس کے لیے 7986 روپے اور تجدید کے لیے 3993 روپے مقرر کی گئی ہے ۔ شیڈول کے مطابق بورے والا، میلسی اور وہاڑی کے ڈیلرز کی ٹریننگ مختلف دفاتر میں نومبر تا دسمبر 2025 تک مکمل کی جائے گی تاکہ لائسنس کے اجراء کے لیے امیدواروں کو معیاری تربیت فراہم کی جا سکے اور زرعی ادویات کے استعمال میں حفاظتی اقدامات یقینی بنائے جا سکیں۔

 

