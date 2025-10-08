صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب کے 100بہترین سکولوں کیلئے 10کروڑ انعام

  • ملتان
پنجاب کے 100بہترین سکولوں کیلئے 10کروڑ انعام

محکمہ سکولز کا فیصلہ، بہترین کارکردگی والے سرکاری و نجی سکولوں کی حوصلہ افزائی

ملتان (خصوصی رپورٹر)پنجاب حکومت نے صوبے کے 100 بہترین سکولوں کیلئے 10 کروڑ روپے کے کیش انعام کا اعلان کر دیا۔ تفصیل کے مطابق محکمہ سکول ایجوکیشن نے اچھی کارکردگی دکھانے والے سکولوں کو انعام دینے کا فیصلہ کیا ہے ۔پنجاب کے 36 اضلاع سے بہترین کارکردگی کے حامل 100 سکولوں کا انتخاب کیا جائے گا، جنہیں فی سکول 10 لاکھ روپے کیش انعام دیا جائے گا۔ اس سلسلے میں گورنمنٹ سکولوں کے ساتھ آؤٹ سورس کئے گئے پیف اور پیمہ سکولز بھی شامل ہوں گے ۔محکمہ سکولز کے مطابق ان سکولوں کی کارکردگی جانچنے کیلئے تھرڈ پارٹی انسپکشن کروائی جائے گی، جس میں نتائج، انفراسٹرکچر، کلاس رومز کے معیار اور بنیادی سہولیات کی فراہمی کا جائزہ لیا جائے گا۔محکمہ کے مطابق انعامی فنڈز سکولوں کے سربراہان کو دیئے جائیں گے جو اپنی مرضی سے یہ رقم ادارے کی بہتری اور بچوں کی فلاح و بہبود پر خرچ کر سکیں گے ۔ اس اقدام کا مقصد بہترین تعلیمی ماحول فراہم کرنے والے اداروں کی حوصلہ افزائی اور دیگر سکولوں کو بھی کارکردگی بہتر بنانے کی ترغیب دینا ہے ۔

 

