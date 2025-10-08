صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لاری اڈہ کے قریب بھکاری کے روپ میں نوسر باز نے نقدی لوٹ لی

  • ملتان
بورے والا(نمائندہ دنیا)لاری اڈہ کے قریب ایک نوسر باز نے بھکاری کے لباس میں شہری رمضان ڈوگر سے تین لاکھ روپے نقدی لوٹ لی اور فرار ہو گیا۔ تفصیل کے مطابق رمضان ڈوگر اپنی کار میں بینک کے باہر موجود تھے کہ۔۔۔

 ملزم نے بھیک مانگی اور شیشہ نیچے کرتے ہی مٹی نما سفوف پھینک کر غنودگی پیدا کی، اس دوران نقدی لے کر فرار ہوگیا۔ خوش قسمتی سے دیگر نقدی محفوظ رہی۔ عوام نے ڈی پی او محمد افضل اور ڈی ایس پی رانا عمران ٹیپو سے نوسر بازوں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔

 

