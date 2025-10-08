چچا کی مبینہ طور پرکمسن بھتیجی سے زیادتی، ملزم گرفتار
کوٹ ادو(ڈسٹرکٹ رپورٹر ) جنوں موڑ چک کھائی اول میں چچا نے مبینہ طور پر ڈھائی سالہ بھتیجی کو زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا ، ۔ بچی خون میں لت پت حالت میں ملی جسے ہسپتال منتقل کیا گیا، میڈیکل رپورٹ میں زیادتی کی تصدیق ہوگئی۔ تھانہ صدر پولیس نے مقدمہ درج کرکے ملزم ابو بکر کو گرفتار کرلیا۔
