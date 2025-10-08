صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وہاڑی : 6 لاٹ والی نہر میں شگاف پڑ گیا،فصلیں زیرِ آب

  • ملتان
15 فٹ چوڑے شگاف سے پختہ سڑک بہہ گئی قریبی علاقوں میں پانی جمع

وہاڑی (خبرنگار ،نمائندہ خصوصی ) مرکزی قبرستان کے قریب 6 لاٹ والی نہر میں اچانک 15 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا، جس کے نتیجے میں پختہ سڑک بہہ گئی اور قریبی علاقے زیرِ آب آگئے ۔ عینی شاہدین کے مطابق شگاف گیس لائن کے قریب پانی رسنے سے پیدا ہوا، جس نے نہر کے کنارے کو کمزور کر دیا۔ نہری پانی قریبی زرعی اراضی میں داخل ہو گیا اور درجنوں ایکڑ فصلیں متاثر ہوئیں۔ مقامی افراد نے شگاف کو اپنی مدد آپ کے تحت بند کرنے کی کوشش کی، تاہم پانی کے دباؤ کے باعث کامیابی نہ ہوئی۔ اطلاع ملتے ہی محکمہ انہار کی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں اور مشینری کی مدد سے شگاف پر کرنے کا عمل شروع کر دیا۔ محکمہ انہار کے مطابق شگاف کو جلد از جلد بند کرنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کام جاری ہے تاکہ مزید نقصان سے بچا جا سکے اور زرعی زمینوں کی حفاظت یقینی بنائی جا سکے ۔

 

