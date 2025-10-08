جاوید آرائیں میموریل فلڈ لائٹ فٹبال میلہ ، مزید 2 میچز کا فیصلہ
خانیوال(ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) لطیف گراؤنڈ میں جاری میاں جاوید آرائیں میموریل فلڈ لائٹ فٹبال میلے کے چوتھے روز مزید دو میچوں کا فیصلہ ہوگیا۔ پہلے میچ میں فیصل شہید فٹبال کلب خانیوال نے شیرا فٹبال کلب جہانیاں کو پنلٹی ککس پر شکست دی۔۔۔
مقررہ وقت میں کوئی گول نہ ہوا۔ دوسرا میچ کامران فٹبال کلب جہانیاں اور سویرا فٹبال کلب کبیر والا کے درمیان کھیلا گیا۔ اس موقع پر مہمانِ خصوصی انٹرنیشنل کھلاڑی برہان علی بوبی، سابق فٹبالر کامران خان، کپتان عبداللطیف، کپتان عبدالجبار اور شائقین کی بڑی تعداد موجود تھی۔