فلسطین الگ ریاست ،حق کو تسلیم کروایا جائے گا:طارق محمود
ٹرمپ فارمولا قابل قبول نہیں، مقررین،جماعت اسلامی ضلع کی احتجاجی ریلی
وہاڑی (خبرنگار نمائندہ خصوصی ) جماعت اسلامی ضلع وہاڑی کی جانب سے گلوبل \"سمود فلو ٹیلا\" اور فلسطین کے نہتے عوام پر اسرائیلی ظلم و بربریت، قتل و غارت اور نسل کشی کے خلاف شدید احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی کی قیادت امیر جماعت اسلامی ضلع وہاڑی چوہدری طارق محمود نے کی، جبکہ صدر شباب ملی علی وقاص ہنجرا، تحصیل امیر طارق رفیق، فرمان کوثر، شکیل احمد رضا اور قاری لقمان سمیت دیگر رہنماؤں نے خطاب کیا۔ مقررین نے کہا کہ مظلوم فلسطینی خواتین، بچے اور بزرگ نشانہ بنائے جا رہے ہیں اور امریکہ اسرائیل کا سب سے بڑا پشت پناہ ہے ۔ شرکاء نے اسرائیل کے خلاف اور فلسطینی مسلمانوں کے حق میں نعرے بازی کی اور پریس کلب کے سامنے نیتن یاہو کا پتلا نذرِ آتش کیا۔ امیر ضلع نے کہا کہ فلسطین ایک الگ ریاست ہے اور اس کے حق کو ہر صورت تسلیم کروایا جائے گا، ٹرمپ فارمولا قابل قبول نہیں۔