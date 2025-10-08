مہر محمد امیر کھمان کے ایصالِ ثواب کے لیے قرآن خوانی کا اہتمام
امیر کھمان عمرہ کی سعادت کے دوران حرمِ مکہ مکرمہ میں خالقِ حقیقی سے جا ملے تھے
میلسی (نامہ نگار) مکہ مکرمہ میں وفات پانے والے مہر محمد امیر کھمان کے ایصالِ ثواب کے لیے ہیڈ سائفن پر عظیم الشان محفلِ قرآن خوانی و دعا کا انعقاد کیا گیا۔ تفصیل کے مطابق معروف دینی سکالر علامہ نذیر احمد کھمان گولڑوی کے والد مہر محمد امیر کھمان عمرہ کی سعادت کے دوران حرمِ مکہ مکرمہ میں خالقِ حقیقی سے جا ملے تھے ۔ مرحوم کی نمازِ جنازہ حرمِ مکہ میں ادا کی گئی جس میں دنیا بھر سے آئے عمرہ زائرین نے شرکت کی۔ ایصالِ ثواب کی محفل میں علما کرام، مشائخ، معززینِ علاقہ، سماجی و سیاسی شخصیات اور شہریوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ اس موقع پر علامہ نذیر احمد کھمان گولڑوی نے کہا کہ مہر محمد امیر کھمان نے اپنی پوری زندگی دینِ اسلام کی خدمت، نیکی اور انسانیت کی بھلائی میں گزاری۔ انہوں نے کہا کہ والدین کی خدمت اور ان کے لیے ایصالِ ثواب کرنا دنیا و آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے ۔