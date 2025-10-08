جمعیت علما اسلام کی سیلاب متاثرین کیلئے امدادی سرگرمیاں جاری
مستحق خاندانوں میں خشک راشن کی تقسیم، مکمل بحالی تک ساتھ رہنے کا عزم
ماہڑہ (نامہ نگار) جمعیت علماء اسلام کے زیرِ انتظام سیلاب متاثرین کی امداد اور بحالی کا سلسلہ جاری ہے ۔ مستحق خاندانوں میں خشک راشن تقسیم کیا گیا تاکہ وہ اپنی بنیادی ضروریات پوری کر سکیں۔ اس موقع پر سٹی امیر مفتی محبوب الرحمن نے کہا کہ جب تک سیلاب متاثرین کی مکمل بحالی نہیں ہو جاتی، جمعیت علماء اسلام اپنے مظلوم بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ متاثرین کی مدد کرنا ہمارا دینی، اخلاقی اور قومی فرض ہے ۔ تقسیم کے عمل میں پیر مرتضیٰ حسن نقشبندی، مفتی یحییٰ، مفتی طلحہ بخاری اور مفتی یوسف نے بھی شرکت کی اور متاثرہ خاندانوں کی دل جوئی کی۔ جمعیت علماء اسلام کے رہنماؤں نے کہا کہ مشکل کی اس گھڑی میں عوام کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا اور بحالی تک امدادی سرگرمیاں جاری رہیں گی۔