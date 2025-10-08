گھر کے باہر سے موٹرسائیکل چوری مقدمہ درج
کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر ) محنت کش شاہد مصطفی کی موٹرسائیکل گھر کے باہر سے چوری ہو گئی۔ مدعی کے مطابق وہ تھوڑی دیر کے لیے اندر گیا تو واپسی پر موٹرسائیکل غائب تھی۔ اطلاع ملنے پر پولیس نے موقع پر پہنچ کر شواہد اکٹھے کیے اور نامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے کارروائی شروع کر دی ہے ۔
