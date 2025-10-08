پرنسپل کرن ظفر کو بیسٹ ٹیچر ایوارڈ شہریوں کا زبردست خراجِ تحسین
کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر گورنمنٹ گرلز ماڈل ایلیمنٹری سکول ڈبل شفٹ کی پرنسپل میڈم کرن ظفر کو شاندار تعلیمی خدمات، محنت اور تدریسی کارکردگی پر بیسٹ ٹیچر ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔۔۔
یہ ایوارڈ اُن کی برسوں کی لگن، طلبہ سے محبت اور پیشہ ورانہ ذمہ داری کا عملی ثبوت قرار دیا جا رہا ہے ۔ میڈم کرن ظفر کو یہ اعزاز علمی و اخلاقی تربیت، تدریسی نظم و ضبط اور سکول کی مثالی کارکردگی کے اعتراف میں دیا گیا۔ ساتھی اساتذہ، والدین اور طالبات نے انہیں مبارکباد پیش کی جبکہ شہری و تعلیمی حلقوں کا کہنا ہے کہ کرن ظفر جیسی مخلص اور محنتی اساتذہ ہی ملک کے روشن مستقبل کی ضمانت ہیں۔