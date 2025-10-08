چوری ، ڈکیتی کی متعدد وارداتیں ، شہری نقدی ، سامان سے محروم
تھانہ سٹی میں ٹیکسی ڈرائیور لٹ گیا ،3 ڈاکو بکرے ، بکری بھی لوٹ کر لے گئے
وہاڑی (نمائندہ خصوصی ) شہر اور نواحی علاقوں میں ڈکیتی کی متعدد وارداتیں رپورٹ ہوئی ہیں تھانہ سٹی میں دو ڈاکو شفیع ٹیکسی ڈرائیور سے نقدی لوٹ کر فرار ہو گئے ، جبکہ تھانہ صدر کی حدود سے رضیہ بی بی کے گھر سے ایل سی ڈی مالیت 14 ہزار اور پنکھا چوری ہو گیا۔ عبد الرحمان کے گھر سے نقدی 75 ہزار، طلائی زیورات ساڑھے تین تولے اور دیگر سامان چوری ہوا۔ تھانہ گگو میں محمد بشیر کے موبائل اور نقدی چھینی گئی، جبکہ افضان ولد مشتاق کی پانچ گائیں 16 لاکھ مالیت کے چرائی گئیں۔ نواحی چک نمبر 74 ڈبلیو میں تین نامعلوم افراد نے طالب علم عبداللہ خالد کے گھر پر ڈکیتی کی، دو لاکھ نقد اور قیمتی بکرے و بکری چھین کر سفید آلٹو کار میں فرار ہوئے ۔ تھانہ ٹھینگی کی پولیس نے مقدمات درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے ۔