کتا لینے کے بہانے بلا کر مزدور پر بہیمانہ تشدد، ویڈیو وائرل

  • ملتان
ملزموں نے فیصل آباد کے مزدور کو بلا کر موبائل فون اور نقدی چھین لی

کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر ) فیصل آباد سے آنے والا مزدور بربریت کا نشانہ بن گیا۔ کتا لینے کے بہانے بلا کر نوجوان پر بہیمانہ تشدد کیا گیا اور واقعہ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر اپ لوڈ کر دی گئی۔ تفصیل کے مطابق منظور حسین کی درخواست پر محمد سہیل، عمر عباس، عبدالروف اور دیگر دو نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔ منظور حسین کے بیٹے منصور علی کو ملزمان نے قاسم چوک کے قریب روک کر موٹرسائیکل سے نیچے گرایا اور لاتوں، مکوں اور سوٹوں سے شدید تشدد کا نشانہ بنایا۔ دورانِ تشدد موبائل فون اور 46 ہزار روپے نقدی چھین لی گئی۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی ہے ۔

 

