کم عمر لڑکا، لڑکی کی شادی پر چھاپہ ،6افراد گرفتار

  • ملتان
وہاڑی (نمائندہ خصوصی ) نواحی چک نمبر 42 ڈبلیو بی میں کم عمری کی شادی کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ تھانہ ٹھینگی کو اطلاع موصول ہوئی کہ 13 سالہ د لہا اور 14 سالہ دلہن کی شادی کی جارہی ہے جو قانون کے تحت جرم ہے۔۔۔

 سب انسپکٹر خالد نوید انور کی سربراہی میں پولیس ٹیم نے موقع پر چھاپہ مارا اور شادی کے آغاز میں ہی کارروائی کی۔ اس دوران دلہن کے والد الطاف حسین، چچا عبد الستار اور دیگر افراد سمیت کل 6 ملزمان گرفتار ہوئے ، جبکہ نکاح خواں قاری محمد یعقوب فرار ہو گیا۔ پولیس نے تمام گرفتار شدگان کو تھانہ منتقل کر کے مقدمہ چائلڈ میرج ری سٹرینٹ ایکٹ 1929 کی دفعات 4، 5 اور 6 کے تحت درج کر لیا۔ کارروائی کے دوران شادی کے انتظامات اور ٹینٹ ضبط کر لیے گئے ۔ 

 

