گھر کو آگ لگانے اور چوری کرنے کا مقدمہ درج

  • ملتان
ملتان (کرائم رپورٹر)شہری کے گھر کو آگ لگانے اور نقدی و ملبوسات چوری کرنے کے الزام میں پولیس نے نامعلوم ملزموں کے خلاف مقدمہ درج کرلیا ہے ۔ تفصیل کے مطابق بدھلہ سنت پولیس کو عامر شان نے اطلاع دی کہ۔۔۔

 اس کے گھر کے ایک کمرے میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ اہلِ خانہ اور اہلِ محلہ نے فوری طور پر آگ پر قابو پالیا، تاہم گھر کا کچھ سامان جل کر خاکستر ہوگیا۔درخواست گزار کے مطابق آگ بجھانے کے بعد جب گھر کا سامان چیک کیا گیا تو ایک سوفہ اور متعدد ملبوسات جل چکے تھے ، جبکہ دوسرے کمرے کی الماری کھولنے پر معلوم ہوا کہ وہاں رکھی گئی نقدی پچاس ہزار روپے اور ان سلے ہوئے کپڑے غائب تھے ۔

 

