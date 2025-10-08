عملہ غائب ، صفائی کے ناقص انتظامات ،جگہ جگہ فلتھ ڈپو
شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ، حکام سے صورتحال کا نوٹس لینے کا مطالبہ
وہاڑی (نمائندہ خصوصی ) شہر کے مختلف علاقوں میں صفائی کے ناقص انتظامات کے باعث جگہ جگہ فلتھ ڈپو قائم ہو گئے ہیں، جس سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ مسلم ٹاؤن، طارق بن زیاد کالونی، دانیوال، کچی منڈی، میاں چنوں روڈ، 9/11، لڈن روڈ، بھٹہ شادی خیل اور عقب ڈی سی کمپلیکس سمیت دیگر علاقوں میں گندگی کے ڈھیر لگ چکے ہیں۔ مقامی شہریوں کے مطابق صفائی عملہ کئی روز تک غائب رہتا ہے ، جبکہ کنٹریکٹر کمپنی کی انتظامیہ صرف مرکزی بازاروں میں صفائی کر کے رپورٹ جمع کروا دیتی ہے ۔ شہریوں نے ضلعی انتظامیہ اور حکومتِ پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ صفائی کی ناکافی صورتحال کا فوری نوٹس لیا جائے ، متعلقہ افسران اور کمپنی کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے ، اور ستھرا پنجاب پروگرام کو عملی طور پر کامیاب بنانے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں تاکہ عوام کی سہولت اور صحت کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے ۔