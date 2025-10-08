صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کوٹ ادو :غیر قانونی پٹرول پمپس اور آئل ایجنسیاں سیل

  • ملتان
موضع سدھاری، شیخ عمر، پیر جگی موڑ، ناصر آباد اور دیگر علاقوں میں کارروائیاں

کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر) پنجاب بھر میں غیر قانونی آئل ایجنسیوں اور منی پٹرول پمپس کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا ہے ۔ وزارتِ پٹرولیم کے احکامات پر ضلع کوٹ ادو میں 18 سے زائد غیر قانونی پٹرول پمپس اور آئل ایجنسیاں سیل کر دی گئیں ۔ سپیشل برانچ کی نشاندہی پر سول ڈیفنس آفیسر سید سحرش ارشاد بخاری کی نگرانی میں موضع سدھاری، شیخ عمر، پیر جگی موڑ، ناصر آباد، محمود کوٹ اور دیگر علاقوں میں کارروائیاں کی گئیں۔ غیر قانونی کاروبار میں ملوث متعدد افراد کے پٹرول پمپس سربمہر کر دیے گئے جبکہ بعض موقع سے فرار ہوگئے ۔ سول ڈیفنس حکام کے مطابق انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے کریک ڈاؤن بلا امتیاز جاری رہے گا۔

 

