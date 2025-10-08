صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

باکسنگ ٹیلنٹ ہنٹ مقابلے ،ثاقب خورشید نے میڈلز تقسیم کئے

  • ملتان
باکسنگ ٹیلنٹ ہنٹ مقابلے ،ثاقب خورشید نے میڈلز تقسیم کئے

وہاڑی کے طلباء کی شاندار کارکردگی پر ممبر صوبائی اسمبلی نے حوصلہ افزائی کی

وہاڑی (خبرنگار ،نمائندہ خصوصی ) ممبر صوبائی اسمبلی میاں محمد ثاقب خورشید نے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں پی ایم یوتھ پروگرام کے تحت منعقدہ باکسنگ ٹیلنٹ ہنٹ مقابلوں میں بطور مہمانِ خصوصی شرکت کی۔ تقریب میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے طلباء و طالبات میں میڈلز تقسیم کیے گئے جبکہ وہاڑی کے طلباء کی شاندار کارکردگی پر میاں ثاقب خورشید نے خصوصی حوصلہ افزائی کی۔ اس موقع پر میاں نیرب خورشید ایڈووکیٹ، رجسٹرار جی سی یونیورسٹی لاہور، چوہدری شوکت علی، ہیڈ آف اردو ڈیپارٹمنٹ، ڈاکٹر فرزانہ ریاض، وفاقی ڈی جی اسپورٹس ہائر ایجوکیشن کمیشن کے نمائندے ، پنجاب یونیورسٹی کے پروفیسرز اور دیگر تعلیمی اداروں کے طلباء و اساتذہ بھی موجود تھے ۔ تقریب کے اختتام پر میاں محمد ثاقب خورشید کو تعلیمی خدمات کے اعتراف میں اعزازی شیلڈ پیش کی گئی، جو ان کی تعلیم دوست پالیسیوں اور نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کا مظہر ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

لیسکو :صارفین کو مارکیٹ سے میٹرز خریدنے کی اجازت

سلیبس مشکل ، نہم جماعت کے نصاب میں کمی پرغور

سکیموں میں درخت لگانے کے فنڈز دیگر مقاصد پرخرچ

این اے 123کیلئے 15کروڑ کاترقیاتی پیکیج منظور

مختلف سکیموں میں آپریشن 59 املاک سربمہر

وحدت کالونی: 2 پتنگ فروش گرفتار

آج کے کالمز

ایاز امیر
غریب دباؤ مہم زوروں پر
ایاز امیر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
استاد کی عظمت اور سرکاری سکولوں کی حالت
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد صدیقی
برطانوی سامراج اور سرحدی مزاحمت
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
ٹرمپ کا امن منصوبہ اور پالیسی ابہام
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
ترقی آن لائن، عوام آف لائن
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ختمِ نبوت کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر