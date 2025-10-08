باکسنگ ٹیلنٹ ہنٹ مقابلے ،ثاقب خورشید نے میڈلز تقسیم کئے
وہاڑی کے طلباء کی شاندار کارکردگی پر ممبر صوبائی اسمبلی نے حوصلہ افزائی کی
وہاڑی (خبرنگار ،نمائندہ خصوصی ) ممبر صوبائی اسمبلی میاں محمد ثاقب خورشید نے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں پی ایم یوتھ پروگرام کے تحت منعقدہ باکسنگ ٹیلنٹ ہنٹ مقابلوں میں بطور مہمانِ خصوصی شرکت کی۔ تقریب میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے طلباء و طالبات میں میڈلز تقسیم کیے گئے جبکہ وہاڑی کے طلباء کی شاندار کارکردگی پر میاں ثاقب خورشید نے خصوصی حوصلہ افزائی کی۔ اس موقع پر میاں نیرب خورشید ایڈووکیٹ، رجسٹرار جی سی یونیورسٹی لاہور، چوہدری شوکت علی، ہیڈ آف اردو ڈیپارٹمنٹ، ڈاکٹر فرزانہ ریاض، وفاقی ڈی جی اسپورٹس ہائر ایجوکیشن کمیشن کے نمائندے ، پنجاب یونیورسٹی کے پروفیسرز اور دیگر تعلیمی اداروں کے طلباء و اساتذہ بھی موجود تھے ۔ تقریب کے اختتام پر میاں محمد ثاقب خورشید کو تعلیمی خدمات کے اعتراف میں اعزازی شیلڈ پیش کی گئی، جو ان کی تعلیم دوست پالیسیوں اور نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کا مظہر ہے ۔