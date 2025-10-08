میپکو ملتان میں لائن سٹاف کا سیفٹی سیمینار کا انعقاد
ملتان (خصوصی رپورٹر)سپرنٹنڈنگ انجینئر آپریشن میپکو سرکل ملتان امجد نواز بھٹی کی ہدایت پر موسیٰ پاک ڈویژن میں لائن سٹاف کی سیفٹی اور حادثات کی روک تھام کیلئے سیمینار منعقد کیا گیا۔۔۔
ڈپٹی ڈائریکٹر ٹیکنیکل ملک عارف وینس نے کہا کہ لائن سٹاف ہمارا قیمتی سرمایہ ہیں، وہ مکمل حفاظتی آلات کے ساتھ ہی کام کریں۔ ایکسین غلام محی الدین میتلانے کہا کہ بیپرز اور ارتھنگ کے بغیر کام حادثات کو دعوت دینا ہے۔ انچارج سیفٹی سیل رانا محمد عمران نے کہا کہ حفاظتی اصولوں سے انحراف پر سخت کارروائی ہوگی۔