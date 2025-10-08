فلسطینیوں کو مذہب کی بناء پر سزا دی جارہی، کلثوم پراچہ
زبانی یکجہتی ناکافی،عملی اور اخلاقی مدد کرنا ہوگی،امن واک سے خطاب
ملتان (خصوصی رپورٹر)ویمن یونیورسٹی ملتان میں اسرائیلی مظالم کے خلاف اور فلسطینی عوام سے یکجہتی کے اظہار کے لئے ایک امن واک کا اہتمام کیا گیا۔ واک ایڈمن بلاک سے شروع ہو کر مرکزی گیٹ پر اختتام پذیر ہوئی جس کی قیادت وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر کلثوم پراچہ نے کی۔ ریلی میں معروف صحافی، اساتذہ، انتظامی عملہ اور بڑی تعداد میں طالبات نے شرکت کی۔ واک کی منظم ذمہ داری ڈائریکٹر کیریئر کونسلنگ اینڈ ایلمنائی افیئرز ڈاکٹر ثمینہ اختر نے سنبھالی۔ واک کے شرکاء نے بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر انسانی وقار، امن اور ظلم کے خلاف پیغامات درج تھے ۔ پروفیسر ڈاکٹر کلثوم پراچہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فلسطینی شہریوں کو مذہب کی بنیاد پر سزا دی جا رہی ہے اور یہ انسانی ضمیر کا مسئلہ ہے ۔ انہوں نے کہا کہ جب تک ظلم بند نہیں ہوگا، علم و امن کے ادارے بھی خاموش نہیں رہیں گے ۔ ڈاکٹر اسماء اکبر (چیئرپرسن، شعبہ پولیٹیکل سائنس) نے اس عزم کا اظہار کیا کہ صرف زبانی یکجہتی کافی نہیں، بلکہ عملی اور اخلاقی ہر ممکن مدد ضروری ہے ۔