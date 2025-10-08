سیلاب متاثرہ علاقوں میں نقصانات کے تخمینے کیلئے سروے جاری
ٹیمیں گھر گھر جا کر متاثرہ خاندانوں سے معلومات اکٹھی کر رہی ہیں :عثمان طاہر جپہ
مظفرگڑھ (سٹی رپورٹر )وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں نقصانات کے تخمینے کے لیے سروے کا عمل ضلع مظفرگڑھ میں تیزی سے جاری ہے ۔ ڈپٹی کمشنر عثمان طاہر جپہ کی نگرانی میں مختلف محکموں پر مشتمل ٹیمیں متاثرہ علاقوں میں سرگرمِ عمل ہیں۔ محکمہ ریونیو، زراعت، لائیو اسٹاک، اربن یونٹ اور پاک فوج کے افسران و اہلکاروں پر مشتمل ٹیمیں گھر گھر جا کر متاثرہ خاندانوں سے معلومات اکٹھی کر رہی ہیں تاکہ نقصانات کا درست اور شفاف تخمینہ لگایا جا سکے ۔ ڈپٹی کمشنر عثمان طاہر جپہ نے کہا کہ ضلعی انتظامیہ شفاف سروے کی بنیاد پر وزیراعلیٰ پنجاب کے ریلیف کیمپس پیکجز کی منصفانہ تقسیم کو یقینی بنائے گی تاکہ متاثرہ عوام کو حکومتِ پنجاب کی جانب سے بروقت امداد فراہم کی جا سکے ۔