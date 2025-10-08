ایس ای کی کھلی کچہری ،30 صارفین کی شکایات کی شنوائی
شکایات کے حل کیلئے متعلقہ افسروں کو ایک سے دو روز کی مہلت دیدی گئی
میلسی (نامہ نگار) ایس ای میپکو وہاڑی وسیم اختر نے کہا ہے کہ عوامی مسائل ان کی دہلیز پر حل کرنے کے لیے کھلی کچہریوں کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے ۔ وہ میلسی کی نواحی بستی اڈہ امین پور کی جامع مسجد میں منعقدہ کھلی کچہری میں عوامی شکایات سننے کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے ۔ انہوں نے کہا کہ جو صارفین ایس ای آفس تک رسائی حاصل نہیں کر پاتے ، ان کے مسائل اب موقع پر ہی حل کیے جا رہے ہیں۔ کھلی کچہری میں 30 سے زائد صارفین کی شکایات موصول ہوئیں جن کے حل کے لیے متعلقہ افسروں کو ایک سے دو روز کی مہلت دی گئی ہے ، جبکہ ایل ٹی پروپوزلز کے لیے ایک ماہ کا وقت درکار ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پورے سرکل میں کھلی کچہریوں کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا تاکہ عوام کے زیادہ سے زیادہ مسائل حل ہو سکیں۔ قبل ازیں، انہوں نے افسران کو عوامی شکایات کے فوری ازالے کی ہدایت دی۔ ایس ای کے ہمراہ ایکسین میپکو میلسی ملک فیاض حسین کھوکھر، سرفراز احمد، دیگر افسران اور میڈیا کوآرڈی نیٹر چوہدری آدرش جٹ بھی موجود تھے ۔