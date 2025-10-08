صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایس ای کی کھلی کچہری ،30 صارفین کی شکایات کی شنوائی

  • ملتان
ایس ای کی کھلی کچہری ،30 صارفین کی شکایات کی شنوائی

شکایات کے حل کیلئے متعلقہ افسروں کو ایک سے دو روز کی مہلت دیدی گئی

میلسی (نامہ نگار) ایس ای میپکو وہاڑی وسیم اختر نے کہا ہے کہ عوامی مسائل ان کی دہلیز پر حل کرنے کے لیے کھلی کچہریوں کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے ۔ وہ میلسی کی نواحی بستی اڈہ امین پور کی جامع مسجد میں منعقدہ کھلی کچہری میں عوامی شکایات سننے کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے ۔ انہوں نے کہا کہ جو صارفین ایس ای آفس تک رسائی حاصل نہیں کر پاتے ، ان کے مسائل اب موقع پر ہی حل کیے جا رہے ہیں۔ کھلی کچہری میں 30 سے زائد صارفین کی شکایات موصول ہوئیں جن کے حل کے لیے متعلقہ افسروں کو ایک سے دو روز کی مہلت دی گئی ہے ، جبکہ ایل ٹی پروپوزلز کے لیے ایک ماہ کا وقت درکار ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پورے سرکل میں کھلی کچہریوں کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا تاکہ عوام کے زیادہ سے زیادہ مسائل حل ہو سکیں۔ قبل ازیں، انہوں نے افسران کو عوامی شکایات کے فوری ازالے کی ہدایت دی۔ ایس ای کے ہمراہ ایکسین میپکو میلسی ملک فیاض حسین کھوکھر، سرفراز احمد، دیگر افسران اور میڈیا کوآرڈی نیٹر چوہدری آدرش جٹ بھی موجود تھے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

کمشنر کی پولیو کے خاتمے کے لیے کمیونٹی رابطہ مہم کا آغاز

بلیک میلنگ قبول نہیں،دودھ مہنگا ہوا تو ایکشن ہوگا، حکومت کا انتباہ

رواں سال 1442 غیرقانونی تعمیرات کیخلاف کارروائیاں مکمل

سینٹرل جیل میں خواتین قیدیوں کے لیے مفت طبی کیمپ

مرکزی مسلم لیگ کے تحت شاہراہ قائدین پر غزہ واک

پارکس نجکاری کیس :ہائیکورٹ نے کے ایم سی حکام سے جواب طلب کرلیا

آج کے کالمز

ایاز امیر
غریب دباؤ مہم زوروں پر
ایاز امیر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
استاد کی عظمت اور سرکاری سکولوں کی حالت
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد صدیقی
برطانوی سامراج اور سرحدی مزاحمت
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
ٹرمپ کا امن منصوبہ اور پالیسی ابہام
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
ترقی آن لائن، عوام آف لائن
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ختمِ نبوت کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر