38ہزار سکولوں کو فنڈز کی کمی کا سامنا
سکولوں کو نان سیلری فنڈ جاری نہ ہوسکا، تعلیمی اداروں کے بنیادی اخراجات کی ادائیگی کیلئے فنڈز کی شدید قلت کا سامنا سکولوں کو اب تک ایک بھی قسط موصول نہ ہوئی ، عدم ادائیگیوں سے بلز کی ادائیگی رک گئی ،فوری اجرا کا مطالبہ
ملتان(خصوصی رپورٹر)پنجاب بھر کے 38 ہزار سکولز کو فنڈز کی کمی کا سامنا ہے ، جس کے باعث تعلیمی سرگرمیاں متاثر ہو رہی ہیں بتایا گیا ہے کہ نیامالی سال شروع ہوئے 3ماہ گزر گئے مگر سکولوں کونان سیلری بجٹ جاری نہ ہوسکا،محکمہ سکول ایجوکیشن نے سکولوں کو نان سیلری بجٹ جاری نہ کیا،سکولوں میں بنیادی سہولیات کو پورا کرنے کیلئے نان سیلری بجٹ درکار ہوتا ہے رواں مالی سال میں اب تک سکولوں کو پہلی قسط ہی جاری نہیں ہوسکی،سکولوں کو ہر تین ماہ بجٹ کی ایک قسط جاری کی جاتی ہے ،لاہور کے سکولوں کیلئے فی سہ ماہی 16 کروڑ کے فنڈز جاری کئے جاتے ہیں،سکولوں کے پاس فنڈز درکار نہ ہونے سے بلز کی ادائیگیوں میں بھی تاخیر کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ۔سکول سربراہوں نے وزیراعلیٰ سے نوٹس کی اپیل کی ہے۔