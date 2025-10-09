جعلی و غیر معیاری ادویات کیسز پرچیئرمین ڈرگ کورٹ برہم
ملتان (لیڈی رپورٹر)چیئرمین ڈرگ کورٹ ملتان محمد سلیم اللہ کی زیرِ صدارت سی او ہیلتھ اور ڈرگ کنٹرولرز ملتان، ڈی جی خان اور۔۔۔
ساہیوال ڈویژن کا اہم اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں جعلی، غیر معیاری اور غیر رجسٹرڈ ادویات کے مقدمات میں کمزور شواہد اور تاخیر سے کیسز دائر کرنے پر تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ چیئرمین ڈرگ کورٹ نے پرانے اور اعتراض شدہ کیسز میں غیر معمولی تاخیر پر سخت برہمی کا اظہار کیا۔ پراسیکیوٹر احسان الحق نے ہدایت کی کہ تین روز میں اعتراضات دور نہ کرنے والے کیسز پر متعلقہ سی او ہیلتھ کو شوکاز جاری کیا جائے ۔