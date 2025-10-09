فیلڈ افسر ،سٹاف ریکوری اہداف ہر صورت مکمل کریں،ناصر محمود
ملتان (خصوصی رپورٹر)سپرنٹنڈنگ انجینئر میپکو سرکل ساہیوال ناصر محمود فانی نے کہا ہے کہ تمام افسر اور فیلڈ سٹاف اپنی ذمہ داریوں کو بھرپور طریقے سے نبھائیں اور ریکوری کے اہداف ہر صورت مکمل کریں۔۔۔۔
کارکردگی کی بنیاد پر افسروں اور اہلکاروں کی سزا و جزا کا فیصلہ کیا جائے گا۔یہ بات انہوں نے چیچہ وطنی ڈویژن کے ڈویژنل کمپلیکس میں منعقدہ کارکردگی اجلاس کے دوران افسر و اہلکاروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ اجلاس میں ڈپٹی کمرشل منیجر فرحان نصیر بھی موجود تھے ۔ ناصر محمود فانی نے ہدایت کی کہ بیجز 26اور 36کے رننگ اور ڈیڈ ڈیفالٹرز سے واجبات وصول کئے جائیں ۔