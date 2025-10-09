صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سینئر فوٹو گرافر زکریا یونیورسٹی سعید اعجاز کی والدہ کی قل خوانی

  • ملتان
ملتان (خصوصی رپورٹر)سینئر فوٹوگرافر بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی و نواز شریف زرعی یونیورسٹی سعید اعجاز مصطفے کی والدہ مرحومہ کی ختم قل خوانی کا انعقاد کیا گیا۔۔۔۔

تقریب میں علماء کرام، وکلاء، اساتذہ، صحافیوں اور معزز شخصیات نے شرکت کی۔ اس موقع پر معروف عالم دین مفتی خورشید صدیقی نے دعا کرائی اور فلسفۂ موت و حیات پر بیان کرتے ہوئے کہا کہ ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے ۔انہوں نے کہا کہ انسان کو اپنی زندگی نیک اعمال، تقویٰ اور سنتِ نبوی ؐ پر عمل کے مطابق گزارنی چاہیے تاکہ آخرت میں کامیابی حاصل ہو سکے ۔ 

 

