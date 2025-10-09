صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میپکو نے لائن مین گریڈ IIپروموشن امتحان کے نتائج جاری کر دیئے

  • ملتان
میپکو نے لائن مین گریڈ IIپروموشن امتحان کے نتائج جاری کر دیئے

ملتان (خصوصی رپورٹر) ملتان الیکٹرک پاور کمپنی (میپکو) کے شعبہ ٹریننگ و امتحانات نے جی ایس او / جی ایس سی ونگ کے اسسٹنٹ لائن مین سے لائن مین گریڈ II کے عہدے پر ترقی کے محکمانہ پروموشن ٹریننگ امتحان کے نتائج جاری کر دیئے ہیں۔۔۔۔

اسسٹنٹ ڈائریکٹر ٹریننگ اینڈ ایگزامینیشن (ٹی اینڈ ای) میپکو ہیڈکوارٹر، ظلے ہما کی جانب سے جاری کردہ رزلٹ نوٹیفکیشن کے مطابق جی ایس او ساہیوال سرکل ٹریننگ سینٹر میں منعقدہ امتحان میں ندیم برکت علی نے پہلی، اللہ دتہ نے دوسری اور شبیراحمد نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔امتحان میں محمد نعمان جاوید اور وسیم بابر سمیت متعدد ملازمین کامیاب قرار پائے ہیں۔ 

 

