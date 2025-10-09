صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پولیس کی کارروائی، دو آتش باز گرفتار، بارود برآمد

  • ملتان
وہاڑی (نمائندہ خصوصی ) تھانہ صدر پولیس نے دو آتش بازوں کو گرفتار کر کے لاکھوں روپے مالیت کا آتش گیر مواد برآمد کر لیا۔ تفصیل کے مطابق پولیس نے چک نمبر 13 ڈبلیو بی اور خانیوال روڈ کی ۔۔۔

مارکیٹ میں کارروائی کرتے ہوئے تاج علی چوہان سکنہ بوریوالا اور محمد اسلم بوٹا راجپوت سکنہ پیپلز کالونی وہاڑی کو حراست میں لے لیا۔ ملزمان کے قبضے سے دو ڈبے رنگ دار شرلیاں، 50 شرلیاں اسٹک، 250 بغیر اسٹک، 9 انار، 4 بم، 50 بم پٹاخے اور ایک بالٹی مصالحہ بارود برآمد ہوئی۔ پولیس نے ملزمان کے خلاف الگ الگ مقدمات درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی۔

 

