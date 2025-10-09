وہاڑی میں عالمی یومِ کپاس پر سیمینار کا انعقاد
وہاڑی (نمائندہ خصوصی وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے کپاس بحالی پروگرام کے تحت ریڈک وہاڑی اور ریڈز پاکستان کے اشتراک سے عالمی یومِ کپاس کے حوالے سے ریڈک ہال میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ ۔۔۔
سیمینار میں کپاس سے بنی مصنوعات کے اسٹالز کے ذریعے کپاس کی اہمیت، افادیت اور معاشی قدر اجاگر کی گئی۔ چیف کوآرڈینیٹر ریڈک وہاڑی قمر محمود نے کہا کہ حکومتِ پنجاب کے وژن کے مطابق ضلع وہاڑی کو دوبارہ ‘‘کاٹن کنگ’’ بنانے کیلئے اقدامات جاری ہیں۔ مقررین نے کہا کہ کپاس کی ترقی، تحقیق اور جدید تکنیکوں کے فروغ کے بغیر زرعی معیشت مستحکم نہیں ہو سکتی۔ سیمینار میں مرد و خواتین کسانوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔