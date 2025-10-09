خستہ حال سڑکوں کی مرمت اور سٹریٹ لائٹس کی بحالی کا حکم
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار ) ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر سلمیٰ سلیمان شہر کی بیوٹیفکیشن اور انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے متحرک ہیں۔ انہوں نے ایڈمنسٹریٹر غلام مصطفیٰ سیہڑ کے ہمراہ سٹی گیٹ اور شہر کے ۔۔۔
مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے گرین بیلٹس کی دیکھ بھال، خستہ حال سڑکوں کی مرمت، اور سٹریٹ لائٹس کی بحالی کے احکامات جاری کیے ۔ انہوں نے کہا کہ وزیرِ اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے وژن کے مطابق شہری علاقوں کو بہتر اور دیدہ زیب بنانا اولین ترجیح ہے ۔ ڈاکٹر سلمیٰ سلیمان نے میونسپل کمیٹی کو ہدایت کی کہ پارکس کی تزئین و آرائش، صفائی ستھرائی اور شہری سہولیات کے معیار کو بہتر بنایا جائے ۔