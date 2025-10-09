صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مرکزی روڈ پر سٹریٹ لائٹس نہ ہونے سے وارداتیں

  • ملتان
مرکزی روڈ پر سٹریٹ لائٹس نہ ہونے سے وارداتیں

وہاڑی (خبرنگار) ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او ہاؤسز سے ڈی ایچ کیو ہسپتال تک جانے والا مرکزی روڈ اسٹریٹ لائٹس نہ ہونے کے باعث شام کے بعد اندھیروں میں ڈوب جاتا ہے ۔۔۔۔

علاقہ مکینوں کے مطابق یہ روڈ نرسنگ ہاسٹل، گرلز کالج، یونیورسٹی آف ایجوکیشن اور دیگر اہم مقامات کو ملاتا ہے ۔ اندھیرا بڑھنے سے وارداتوں میں اضافہ اور شہریوں، خواتین و طلباء کو خطرات لاحق ہیں۔ انجمن تاجران اور شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر اسٹریٹ لائٹس نصب کی جائیں اور سکیورٹی گشت بڑھایا جائے ۔

 

