اینٹی بیگر ٹیم فعال درجنوں بھکاری پکڑ لئے
خانیوال(ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) ڈی ایس پی ٹریفک مظہر الاسلام کی زیر نگرانی اینٹی بیگر ٹیم نے شہر بھر میں کارروائی کرتے ہوئے درجنوں بھکاریوں کو تحویل میں لے لیا۔۔۔۔
ٹیم نے کارروائی کے دوران تحویل میں لیے گئے افراد کو قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر کے حوالے کیا تاکہ ان کی بحالی اور فلاحی اقدامات کو یقینی بنایا جا سکے ۔ ٹیم نے سوشل ویلفیئر افسران سے آئندہ مربوط حکمت عملی پر بات چیت کی۔ یہ کارروائی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے فلاحی معاشرے کے ویژن کے تحت عمل میں لائی گئی۔