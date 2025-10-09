پیرا فورس تجاوزات کے نام پر ہراساں کررہی،شاہ زیب
معمولی ٹریفک خلاف ورزیوں پر 5ہزار روپے تک جرمانے ظلم کی انتہا ، خطاب
ملتان (لیڈی رپورٹر)انجمن تاجران چونگی نمبر 22 تا ناز سینما کے صدر رانا شاہ زیب نے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کے باعث کاروبار تباہ ہو رہے ہیں، جبکہ پیرافورس تجاوزات کے نام پر چھوٹے تاجروں کو ہراساں کر رہی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو بیروزگاری بڑھے گی اور سٹریٹ کرائم میں اضافہ ہوگا۔رانا شاہ زیب کا کہنا تھا کہ شہر میں جگہ جگہ کیمرے لگا کر ای چالان کے ذریعے عوام سے کمائی کی جا رہی ہے ، حالانکہ زیادہ تر لوگ غریب اور دہاڑی دار ہیں۔ ہیلمٹ نہ پہننے سمیت معمولی خلاف ورزیوں پر 2000 سے 5000 روپے کے بھاری جرمانے ناانصافی ہیں۔انہوں نے وزیر اعلیٰ سے اپیل کی کہ عوام پر رحم کیا جائے کیونکہ اکثر مزدوروں کی روزانہ کی کمائی اتنی نہیں جتنے چالان کے جرمانے ہیں۔تاجر رہنما نے کہا کہ یورپ جیسے جرمانے تو عائد کئے جا رہے ہیں مگر سہولیات بالکل نہیں۔ شہر کی سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، ٹریفک سگنلز بند اور سڑکوں پر لائٹس ناپید ہیں۔ حکومت کو چاہئے کہ ٹریفک قوانین کو عوام کی سہولت کا ذریعہ بنائے نہ کہ کمائی کا۔اجلاس میں ملک ارشد بھٹہ، ملک عظیم بھٹہ، حاجی ارشاد، ملک ذیشان عظیم بھٹہ، شیخ شیراز احمد، ملک مشتاق، زاہد فورمین، ملک شوکت بھٹہ، عرفان صدیقی، حسن فدا، شیخ علی اور بلال پوم سمیت دیگر تاجروں نے شرکت کی۔