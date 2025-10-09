صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیرا فورس تجاوزات کے نام پر ہراساں کررہی،شاہ زیب

  • ملتان
پیرا فورس تجاوزات کے نام پر ہراساں کررہی،شاہ زیب

معمولی ٹریفک خلاف ورزیوں پر 5ہزار روپے تک جرمانے ظلم کی انتہا ، خطاب

ملتان (لیڈی رپورٹر)انجمن تاجران چونگی نمبر 22 تا ناز سینما کے صدر رانا شاہ زیب نے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کے باعث کاروبار تباہ ہو رہے ہیں، جبکہ پیرافورس تجاوزات کے نام پر چھوٹے تاجروں کو ہراساں کر رہی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو بیروزگاری بڑھے گی اور سٹریٹ کرائم میں اضافہ ہوگا۔رانا شاہ زیب کا کہنا تھا کہ شہر میں جگہ جگہ کیمرے لگا کر ای چالان کے ذریعے عوام سے کمائی کی جا رہی ہے ، حالانکہ زیادہ تر لوگ غریب اور دہاڑی دار ہیں۔ ہیلمٹ نہ پہننے سمیت معمولی خلاف ورزیوں پر 2000 سے 5000 روپے کے بھاری جرمانے ناانصافی ہیں۔انہوں نے وزیر اعلیٰ سے اپیل کی کہ عوام پر رحم کیا جائے کیونکہ اکثر مزدوروں کی روزانہ کی کمائی اتنی نہیں جتنے چالان کے جرمانے ہیں۔تاجر رہنما نے کہا کہ یورپ جیسے جرمانے تو عائد کئے جا رہے ہیں مگر سہولیات بالکل نہیں۔ شہر کی سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، ٹریفک سگنلز بند اور سڑکوں پر لائٹس ناپید ہیں۔ حکومت کو چاہئے کہ ٹریفک قوانین کو عوام کی سہولت کا ذریعہ بنائے نہ کہ کمائی کا۔اجلاس میں ملک ارشد بھٹہ، ملک عظیم بھٹہ، حاجی ارشاد، ملک ذیشان عظیم بھٹہ، شیخ شیراز احمد، ملک مشتاق، زاہد فورمین، ملک شوکت بھٹہ، عرفان صدیقی، حسن فدا، شیخ علی اور بلال پوم سمیت دیگر تاجروں نے شرکت کی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

سیلاب سے41 دیہات متاثر،سروے کا کام جاری:ایک ہفتے میں کام مکمل کرنیکا عزم

بجلی کمپنیوں کی نجکاری کیخلاف فیسکو خوشاب ملاز مین سراپا احتجاج

اسسٹنٹ کمشنر محمد اکمل کاتحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال سلانوالی کا دورہ

ڈپٹی کمشنر بھکر کے 2سرکاری سکولوں کے دورے ،تفصیلی معائنہ

جعلی دودھ بنانیوالی فیکٹری ،ناقص کھوئے کایونٹ پکڑا گیا

ٹیچنگ ہسپتا ل میں مریضہ کے لواحقین کا 2ڈاکٹروں پر تشدد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہمارا اوچھا پن …(2)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
آنے والے دن
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
جماعت اسلامی ا ور تحریک انصاف
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
ہلکی پھلکی موسیقی
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
پہلا اثاثہ
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ!
مفتی منیب الرحمٰن